Winter Session: MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए अधिसूचना जारी, अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश

प्रिया पांडे /भोपाल: विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Madhya Pradesh Legislative Assembly) 19 दिसंबर से शुरू होगा.बता दें कि चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक यह बजट दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा. इस विधानसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पांच दिनों तक चलेगा.

द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि मध्यप्रदेश में 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है.पांच दिवसीय इस सत्र में सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी.साथ ही माननीय सदस्यों को सदन के पटल पर जनहित से जुड़े विषय उठाने का अवसर मिलेगा.

बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान नगर पालिका विधि संशोधन (Municipal Law Amendment),लोक सुरक्षा विधेयक (Public Security Bill), नगरीय विकास एवं आवास विभाग किराएदारी अधिनियम विधेयक (Urban Development and Housing Department Tenancy Act Bill) जैसे संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे.

विपक्ष को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा

वहीं विपक्ष को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद करता हूं कि शीतकालीन सत्र के महत्व को समझते हुए उसके सम्मानित विधायकगण हंगामा करने के बजाय विधिसम्मत चर्चा में सरकार का सहयोग करेंगे. वहीं, पांच दिन का शीतकालीन सत्र बुलाने पर कांग्रेस की आपत्ति (Congress Objected to The Convening of Winter Session) पर संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी सत्र होता है. इसमें कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है. कांग्रेस द्वारा सदन की कार्यवाही में हंगामा कर काम बाधित किया जाता है.