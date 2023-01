Madhya Pradesh MLA Salary: कई राज्यों से ज्यादा है MP के नेताओं का वेतन! जानिए CM शिवराज और विधायकों की सैलरी

Madhya Pradesh MLA Salary and Allowance: आपके मन में यह सवाल तो जरूर कभी ना कभी आया होगा कि आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं.उनको यह काम करने के लिए क्या कोई पैसा मिलता है या नहीं? यानी आपके क्षेत्र के जो विधायक, मंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं उनकी सैलरी कितनी है? तो चलिए आज हम आपको यही बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों की सैलरी कितनी है.

मध्य प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों की सैलरी कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में आखिरी बार 2016 में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई थी. बता दें कि राज्य में विधायक को हर महीने एक लाख 10 हजार रुपये वेतन (How much is the salary of MLAs and ministers of Madhya Pradesh) और भत्ता मिलता है, जबकि मौजूदा समय में जिन नेताओं के पास कैबिनेट मंत्री का पद है. उन्हें हर महीने 1.70 लाख रुपये दिए जाते हैं. कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री का पद आता है.राज्य मंत्री की बात करें तो उन्हें हर महीने 1.50 लाख रुपये वेतन मिलता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों को मेघालय, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पंजाब के निर्वाचित नेताओं से अधिक वेतन मिलता है.

MP News: पुजारी वाली टिप्पणी को लेकर संतों का राहुल पर वार,जानें क्यों कही ट्यूशन दिलवाने की बात

मप्र में विधायकों के वेतन और भत्ते (Salary and Allowances of MLAs of Madhya Pradesh)

वेतनमान (Salary) : 30 हजार रुपये

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (Constituency allowance): 35 हजार रुपये

भत्ता (Allowance): 10,000 रुपये

चिकित्सा भत्ता (Medical allowance): 10,000 रुपये

कंप्यूटर ऑपरेटर भत्ता (Computer operator allowance): 15 हजार रुपये

स्टेशनरी और डाक भत्ता (Stationery and postage allowance): 10,000 रुपये

कुल वेतन और भत्ता (Total salary and allowance): 1 लाख 10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वेतन कितना है?

हम आपको ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य की सेवा करने के लिए हर महीने कितनी सैलरी (Salary of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) मिलती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में जब प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी तो उस बढ़ोतरी के बाद सीएम शिवराज की सैलरी 2 लाख रुपये हर महीने हो गई थी. जबकि उससे पहले उनकी सैलरी 1.43 लाख रुपये थी.