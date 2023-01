नाबालिग से दुराचार के मामले पर भड़का तनाव, गुस्साई भीड़ ने कार को किया आग के हवाले

MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल में बीती रात एक क्षेत्र में अचानक तनाव भड़क गया (Tension flared up in Betul),जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने एक कार में आग लगा दी. आपको बता दें कि हाल में ही 11 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार हुआ था (minor girl was molested), जिसके आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया और आरोपी ने घर के सामने खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया. सूचना के बाद पंहुची पुलिस बल ने आग पर काबू पाया. क्या है पूरा मामला पढ़िए..

क्या है पूरा मामला

बैतूल में हाल में ही एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार हुआ था. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के ही रमेश गुलहाने नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुराचार किया था. जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और उसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों में भारी असंतोष था. इसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि आरोपी के घर के सामने खड़ी कार को लोगों ने आग के हवाले कर दिया और उपद्रव मचाना शुरु कर दिया. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पंहुची पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए कुछ उपद्रवी लोगों को हिरासत में लिया है. साथ ही साथ क्षेत्र में देर रात तक भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी.

आरोपी के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा

दुराचार के आरोपी को लेकर बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही साथ पुलिस बल आरोपी की तलाश करने में जुट गई है. आपको बता दें कि आरोपी अंधेड़ है और आटा चक्की चलाता है. जिसको लेकर के भारी विरोध था जिस वजह से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया था. विरोध को देखते हुए पुलिस ने आश्वत किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जिसकी तलाश में टीमें गठित करके रवाना कर दी गई है.