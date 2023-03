MP Daily Current Affairs 15 March 2023: आज के कॉम्पीटीशन के जमाने में सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है. जो स्टूडेंट दिन रात एक कर के लगातार पढ़ाई करते हैं. उनको ही सरकारी नौकरी मिलती है. साथ ही आजकल के समय और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. एग्जाम का लेवल अब पहला से ज्‍यादा टफ हो गया है. करंट अफेयर्स तो आप मिस ही नहीं कर सकते. इसलिए डेली हम देश और प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं. जो आप के सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे.

1.हाल ही में राज्य भर से कितनी महिलाओं का चयन कर उन्हें अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया?

उत्तर: 5

2.1972 बैच के किस आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव का हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया?

उत्तर: राकेश साहनी

3.भारत सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से 14 से 18 मार्च तक राष्ट्रीय रंग अलख नाट्य महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है?

उत्तर:रीवा

MP Daily Current Affairs March 2023: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

4.मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष (first leader of opposition of Madhya Pradesh) के नेता कौन थे?

उत्तर:विश्वनाथ तामस्कर

5.मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात (highest sex ratio) सबसे अधिक है?

उत्तर:डिंडोरी

6.आदमगढ़ गुफा (Adamgarh cave) मध्य प्रदेश के किस जिले में है ?

उत्तर:नर्मदापुरम

7. 1726 ई. में सिंधिया वंश (Scindia dynasty) की स्थापना किसने की थी?

उत्तर:राणोजी सिंधिया

8. साझा बौद्ध विरासत पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ?

उत्तर: नई दिल्ली

9. पीएम मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण 30 अप्रैल को पूरा होगा, कार्यक्रम कब शुरू हुआ था?

उत्तर: 3 अक्टूबर, 2014

10. वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किसने किए?

उत्तर: डीआरडीओ