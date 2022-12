MP Daily Current Affairs 12 December 2022: आप तो जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम को क्रेक करना कितना कठिन होता है. सरकारी नौकरी पाना अब पहले के समय से और भी ज्यादा कठिन हो गया है. जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं वो ही एग्जाम पास कर सकते हैं. बता दें कि पहले के मुकाबले अब करंट अफेयर्स बहुत डीप में पूछे जाते हैं. डेली करंट अफेयर्स आप के सरकारी नौकरी के सपने के बीच में ना आए. इसलिए हम आपको डेली मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं.

1.12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 13 दिवसीय जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है?

उत्तर: मध्य प्रदेश (भोपाल)

2.हाल ही में मध्यप्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में विवेक सिंह को चुना गया है, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है?

उत्तर: इंदौर

3.धार के किस महान सम्राट ने जिले में भव्य शिव मंदिर बनवाया, जिसे 'मध्य भारत का सोमनाथ' कहा जाता है?

उत्तर:राजा भोज

4.किस जिले के विजयपुर में जियोसैटेलाइट दूरसंचार उपग्रह केंद्र (Geosatellite Telecom Satellite Center) है?

उत्तर:गुना

MP Patwari Daily Current Affairs December 2022: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

5.मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश का सबसे मरुस्थलीय जिला है, इसे मरुभूमि का जिला कहा जाता है?

उत्तर:राजगढ़

6.210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला सोन घड़ियाल अभयारण्य (Son Gharial Sanctuary) किस जिले में स्थित है?

उत्तर:सीधी जिला

7.अरहर (तुअर) दालों के उत्पादन में मध्यप्रदेश के किस जिले का प्रथम (first place in the production of Arhar pulses) स्थान है?

उत्तर:नरसिंहपुर

8.हाल ही में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

उत्तर:शाजी के.वी.

9.हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट, मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बनी हैं?

उत्तर:सुष्मिता शुक्ला

10. उत्तरी गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है?

उत्तर: पीएम नरेंद्र मोदी