MP Patwari Recruitment: पटवारी भर्ती को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, पदों में की गई बंपर बढ़ोतरी

MP Patwari Bharti Pariksha 2022: मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. पहले जारी किए गए पदों को अब सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है. इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके अनुसार, अब 6755 पटवारियों की भर्ती होगी. इससे पहले जारी नोटिफिकेशन में 2736 पदों पर पटवारी की वैकेंसी निकाली थी.

योग्यता, फीस और उम्र ( MP Patwari Qualification)

( MP Patwari Recruitment Exam ) पटवारी पद के लिए आवेदक ग्रेजुएशन होना चाहिए. इसके साथ ही CPCT परीक्षा पास अनिवार्य है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 560 रुपये, एसटी/एससी/ओबीसी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए- 310 रुपये तय की गई है. आवेदक 18 या उससे ज्यादा साल का है. हालांकि अधिकतम उम्र में वर्गवार नियमों के अनुसार छूट रहेगी.

कैसे करें आवेदन ( How to apply for MP Patwari )

- पहले www.peb.mponline.gov.in पर जाएं

- यहां पर पीईबी प्रोफाइल बनाये, प्रोफाइल बनी है तो अपडेट करें

- प्रोफाइल में नवीनतम पासपोर्ट फोटो नाम एवं तिथि अंकित हो

- प्रोफाइल पूर्ण होने पर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें

- अंत में आवेदन फीस जमा कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें

- आवेदन की एक प्रति प्रिंट कर लें

क्या-क्या डाक्यूमेंट चाहिए (MP Patwari Online Application)

- पासपोर्ट साइज फोटो

- हस्ताक्षर

- अंगूठे का निशान

- दसवीं की मार्कशीट

- जाती प्रमाण पत्र (यदि हो तो)

- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो)

- शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट

पटवारी भर्ती परीक्षा सिलेबस (MPPEB Patwari Syllabus)

- 100 अंक के सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, और सामान्य गणित के प्रश्न होंगे

- 100 अंक के सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के प्रश्न होंगे

पटवारी भर्ती डेटशीट ( Patwari Exam Date)

- ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि- 5 जनवरी 2023

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि- 19 जनवरी 2023

- परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 19 जनवरी 2023

- फॉर्म में संसोधन करने की अंतिम तिथि- 24 जनवरी 2023

- परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि- 15 मार्च 2023

बता दें पटवारी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 3555 अलग-अलग पदों पर भर्ती की जानी थी. अब नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है. इसके अनुसार, 4428 पद बढा दिए गए हैं. अब 7983 पदों पर भर्ती की जाएगी.