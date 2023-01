MP Vidhansabha Chunav 2023: कमलनाथ की चेतावनी! सीएम बनते ही इन लोगों से लेंगे हिसाब

MP Election 2023 Kamal Nath in Niwari: मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव (Madhya Pradesh Assembly elections 2023) होने वाले हैं और इसी के चलते विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है. पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (PCC Chief and former Chief Minister Kamal Nath) अपना पूरा जोर लगा रहे हैं.इसी क्रम में कमलनाथ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले पहुंचे और यहां पर उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए हिसाब लेने की बात कर दी तो चलिए जानते हैं कि कमलनाथ ने निवाड़ी में क्या-क्या कहा?

कमलनाथ ने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को दी धमकी

एक दिवसीय दौरे पर निवाड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी (Kamal Nath threatened officers and police) दी है. कमलनाथ ने साफ कहा कि आठ महीने में हम आप से हिसाब लेंगे, भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 8 माह बचे हैं. ऐसे में निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में राजनीति शुरू हो गई है.पृथ्वीपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से अच्छा हिसाब लेने की धमकी दी है. बता दें कि कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कमलनाथ ने साफ कहा कि पुलिस की ज्यादतियां हैं और झूठे केस चलाए जा रहे हैं. सही केस में कोई कार्रवाई नहीं और झूठे केस में तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

बीजेपी पर हमलावर हुए कमलनाथ

बीजेपी पर हमलावर होते हुए कमलनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड कृषि पर आधारित क्षेत्र है. किसान, मजदूर, ड्राइवर इनके साथ अन्याय किया जा रहा है. जब कांग्रेस की सरकार बनी थी. तब हमने 15 महीनों में पूरे प्रदेश को नीति और नियत का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की कलाकारी, शिवराज की नोटंकी पूरे मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है.

कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर बोला हमला

सीएम शिवराज पर वार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह यदि झूठ नहीं बोले तो उनका खाना हजम नहीं होता, कमलनाथ की आलोचना ना करें तो उनका खाना हजम नहीं होता. बता दें कि मंच से ही पीसीसी चीफ ने अधिकारी और पुलिस को धमकी दी.

रिपोर्ट: सत्येंद्र परमार (निवाड़ी)