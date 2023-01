MP Updated Voter List Published by Madhya Pradesh Election Commission: मध्य प्रदेश के मतदाताओं से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है. अब मध्यप्रदेश के मतदाताओं की संख्या (Number of voters in Madhya Pradesh) बढ़कर 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 हो गई है. बता दें कि वोटर लिस्ट अपडेशन के बाद 13 लाख 39 हजार नए वोटर जुड़े हैं और खास बात यह रही है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की रही है. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश में निर्वाचन आयोग, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान चला रहा था.

मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

बता दें कि एमपी में अंतिम मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन. जिसके बाद प्रदेश भर में 5,39,87,876 कुल मतदाता हो गए हैं. जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,79,6 2,711 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,23,733 हो गई. वहीं इस लिस्ट में थर्ड जेंडर के 1432 मतदाता शामिल हैं. जो जानकारी सामने आई है. उसके अनुसार इस साल 13 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं. बीते 5 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा नाम जोड़े गए हैं. 80 प्लस मतदाताओं और दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या क्रमश: 7,40,261 और 5,07,865 हो गई हैं.

ज्यादा महिला के नाम जोड़े गए

गौरतलब है कि चुनावों में महिला वोटर बड़ा फैक्टर रहेगा.मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें तो जेंडर रेशियो 926 से बढ़कर 931 हो गया है.बता दें कि 41 जिलों में महिला मतदाताओं के सबसे ज्यादा नाम जुड़े हैं. पुरूष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं के सबसे ज्यादा नाम जोड़े गए हैं. वहीं ट्राइबल एरिया में भी महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी हैं.

चुनावी साल में युवाओं की महत्वता किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नए वोटर नई सोच के साथ वोट करते हैं.मध्यप्रदेश में युवा वोटर्स भी बढ़े हैं. 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 11,81,447 हो गए हैं. बता दें कि 17 से ऊपर वाले 1,08,766 युवाओं ने आवेदन दिए थे.