Navodaya Vidyalaya Application Process: नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऐसे होगा पंजीकरण

Navodaya Vidyalaya Application Process In Hindi: आप यह चीज तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि नवोदय स्कूल की पढ़ाई (Navodaya School Education) कितनी शानदार होती है. इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा इस स्कूल में पढे़ं.बता दें कि नवोदय स्कूल को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराने के इच्छुक सभी अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है.नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration for admission in class VI in Navodaya Vidyalaya) शुरू हो गया है.जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6वीं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नवोदय विद्यालय समिति 649 स्कूलों के लिए परीक्षा आयोजित करेगी.ये आवेदन 31 जनवरी तक ही किए जाएंगे. इसके लिए छात्रों को फीस नहीं देनी होगी.

कब होगी परीक्षा?

अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गए हैं, लेकिन इसकी परीक्षा कब होगी क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपने बच्चों की इस परीक्षा के लिए तैयारी करा सकते हैं. बता दें कि परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी.

योग्यता

इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र का जन्म 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच नहीं होना चाहिए. जिस जिले में उसे नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराना है.छात्र उस जिले का निवासी होना चाहिए. नवोदय विद्यालय समिति की विवरणिका के अनुसार छात्र को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए.

रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?

इसमें प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.