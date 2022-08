जम्मू-कश्मीर: पहलगाम में ITBP की बस दुर्घटनाग्रस्त, 6 जवान हुए शहीद

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में ITBP जवानों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. 39 जवानों को ले जारही एक सिविल बस के ब्रेक फेल होने के बाद नदी के किनारे गिर गई. जिससे 6 जवान शहीद हो गए. फिलहाल जवानों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है. घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

#WATCH Bus carrying 37 ITBP personnel and two J&K Police personnel falls into riverbed in Pahalgam after its brakes reportedly failed, casualties feared#JammuAndKashmir pic.twitter.com/r66lQztfKu

— ANI (@ANI) August 16, 2022