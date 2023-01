Pravasi Bharatiya Divas: PM मोदी ने इंदौर को बताया स्वाद की राजाधानी, जानिए CM शिवराज ने क्यों मांगी माफी

Pravasi Bharatiya Divas 2023 Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) में तीन दिवसीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. सोमवार को इस सम्मेलन में पीएम मोदी (Narendra Modi) इंदौर पहुंचे. उन्होंने कहा कि इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब है. लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है, जो समय से आगे चलता है. वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) ने अपने संबोधन में प्रवासी मेहमानों से कहा कि माफी चाहता हूं, हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में जगह की कमी नहीं है.

Addressing the Pravasi Bharatiya Divas Convention in Indore. The Indian diaspora has distinguished itself all over the world. https://t.co/gQE1KYZIze

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2023