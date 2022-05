राष्ट्रपति कोविंद आज महाकाल के दरबार में रहेंगे, आम जनता के लिए इस समय बंद रहेगी एंट्री

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे. इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए आम श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम और नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. जितनी देर राष्ट्रपति महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे, तब तक श्रद्धालुओं को दर्शन की इनुमति नहीं मिलेगी.