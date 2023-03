कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने की PM मोदी की तारीफ, गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना, जानिए वजह

Rahul gandhi Cambridge Speech: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करने गए हुए है. गौरतलब है कि राहुल अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए ही नजर आते हैं और सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं लेकिन ब्रिटेन के कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (UK Cambridge University) में छात्रों को संबोधित करते हुए. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की. साथ ही में उनकी आलोचना भी की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

राहुल गांधी ने मोदी की तारीफ

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय विदेश गए हुए हैं. उन्होंने ब्रिटेन के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए उज्जवला स्कीम लेकर आई और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाएं ये अच्छा कदम था.

राहुल गांधी ने की मोदी की आलोचना

राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है. मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है. जब विपक्षी नेता बोलते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है. उन्होंने कहा कि मेरे फोन में पेगासस था और मुझे अफसर आकर बोलते थे कि सोच समझकर बोलना आवाज रिकॉर्ड हो रही है. मेरे खिलाफ केस दर्ज हुए हैं.

Rampant intimidation of media, judiciary and opposition in India makes communication with people tough. I have been warned by intelligence officers about phone conversations, I too had Pegasus on my phone.

:Sh. @RahulGandhi at Cambridge

Full video here: https://t.co/WnhH6QMVTr pic.twitter.com/e4sF5ra9Ui

— Congress (@INCIndia) March 3, 2023