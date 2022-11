इंदौर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, शहर में लगे अगले प्रधानमंत्री वाले पोस्टर

इंदौर: ‘भारत जोड़ो यात्रा' रविवार को मध्य प्रदेश में पांचवें दिन में प्रवेश कर गई है. यात्रा राऊ से इंदौर शहर में आज शाम तक पहुंच जाएगी. इसके लिए पैदल चल रहे राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरे रास्ते में बड़े-बडे़ पोस्टर लगाए गए है. यात्रा मार्ग पर कई छोटे मंचों पर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए है. वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. जिसपर राहुल गांधी की बड़ी तिलक लगाई हुई फोटो और उसपर उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बताया गया है.

बता दें कि सुबह 6 बजे महू से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, जो सुबह राऊ के एयू सिनेमा के पास पहुंची थी. यहां पर ब्रेक होने का बाद शाम को राऊ से रवाना होकर इंदौर से शहर में एंट्री लेगी.

इंदौर की सड़कों पर लगे राहुल गांधी के पोस्टर, तिलक वाली फोटो के साथ बताया अगला प्रधानमंत्री

राहुल गांधी को बताया अगला पीएम

इंदौर में यात्रा आने से पहले राहुल गांधी के पोस्टर की चर्चा अब हर जगह होने लगी है. पोस्टर में राहुल गांधी के साथ मध्यप्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तस्वीर भी लगी हुई है. जिसपर लिखा है कि Welcome To Indore the Next Pm Of India.. वहीं आगे लिखा हुआ है कि India Needs Your Leadership..

बुलेट पर की सवारी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुलेट पर सवारी की, उनेक साथ जीतू पटवारी भी दौड़ते हुए नजर आए. वीडियो में देखा जा सकता है कि बुलेट चलाते समय राहुल गांधी ने सिर पर हेलमेट पहना हुआ है और सुरक्षाकर्मी आगे सड़क से लोगों को हटा रहे हैं.

जिमनबाग में होगा संगीत कार्यक्रम

चिमनबाग में होगा गीत संगीत का आयोजन (Bharat Jodo Yatra Musical Night) भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां विश्राम करते हैं, वहां कल्चरल प्रोग्राम के साथ ही गीत संगीत का आयोजन भी होता है. इंदौर में यह जिम्मेदारी एआईसीसी सचिव सत्यनारायण पटेल को मिली है. बता दें कि इंदौर के गीत संगीत कार्यक्रम में मशहूर रैपर डिवाइन शिरकत करेंगे. गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चिमनबाग मैदान में मंच तैयार किया जा रहा है. रैपर डिवाइन (Rapper Divine) के साथ ही आज के गीत संगीत कार्यक्रम में डीजे प्रूफ और एमजे अल्ताफ भी प्रस्तुति देंगे.