Republic Day 2023: 73वां या 74वां कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? यहां दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day 2023: गणतंत्र दिवस (republic day 2023) हर साल 26 जनवरी को हर देशवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाता है. हर भारतीय को इस दिन का इंतजार रहता है. 26 जनवरी को उत्साह के साथ मनाने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस बार भी 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (National Capital Delhi) में राजपथ पर सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता, सैन्य ताकत की झलक देखने को मिलेगी. हालांकि, हमेशा की तरह इस बार भी कई लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज हैं कि साल 2023 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा या 74वां. अगर आप भी इसे लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा...

इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस है?

73rd or 74th which Republic Day will be celebrated: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी को देशभर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा.गौरतलब है कि इस दिन लोग देश भर में लाल किले से लेकर सरकारी कार्यालयों, निजी और कई अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत माता और तिरंगे को प्रणाम करते हैं. गणतंत्र दिवस के दिन देश के राष्ट्रपति इंडिया गेट के राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं.इस खास मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है.गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती है.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है?

26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया. तभी से हर साल इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और देश के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इस दिन झंडा फहराते हैं.इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया. यह वह दिन है, जब भारत ने अपने देश और अपने नागरिकों के हित में स्वतंत्रता के साथ संविधान (नियमों) को पारित किया,जिस संविधान में भारत का विकास निहित है.