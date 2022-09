Indore पहुंचे क्रिकेट के भगवान Sachin Tendulkar, मैदान में दिग्गजों साथ उतरेंगे

अमित श्रीवास्तव/इंदौर: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (God of Cricket Sachin Tendulkar),वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा (West Indies legend Brian Lara) सहित बीते दौर के सितारा खिलाड़ी आज चार्टेड विमान से इंदौर पहुंचे.जहां इनका स्वागत झमाझम बारिश ने किया.ये सभी खिलाडी इंदौर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट (Road Safety World Series Cricket Tournament) में हिस्सा लेने आए हैं.

ये सितारा खिलाड़ी इंदौर आए

एक साथ इतने सारे सितारा खिलाड़ी इंदौर पहले कभी नहीं आए थे.यह नजारा ऐसा था मानों सितारों से सजी आकाशगंगा जमीन पर उतर आई हो.पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह, आस्ट्रेलिया के ब्रेट ली,शेन वाटसन, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान, वेस्टइंडीज के ड्वेन स्मिथ जैसे कई सितारा खिलाड़ी इंदौर के होलकर स्टेडियम में अपने खेल का कमाल दिखाएंगे.अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए जब टीमें आती हैं तो भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार यह खिलाड़ी सहज अंदाज में नजर आए.

टूर्नामेंट में आठ टीमें खेल रही हैं

बता दें कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ के दूसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है.इस टूर्नामेंट का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर खेल रहे हैं.टूर्नामेंट में आठ टीमें खेल रही हैं जो न्यूजीलैंड लीजेंड्स, इंडिया लीजेंड्स, साउथ अफ्रीका लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स हैं.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का ओपनिंग गेम इंडिया लीजेंड्स और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच हुआ था.जिसमें इंडिया लीजेंड्स ने 61 रनों से शानदार जीत हासिल की थी. बता दें कि इंडिया लीजेंड्स टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन हैं.

इंदौर में खेले जाएंगे ये मैच:

सितम्बर 17 इंग्लैंड लीजेंड्स Vs वेस्ट इंडीज लीजेंड्स

सितंबर 17 दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स Vs श्रीलंका लीजेंड्स

सितम्बर 18 ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स Vs बांग्लादेश लीजेंड्स

सितम्बर 18 इंडिया लीजेंड्स Vs न्यूजीलैंड लीजेंड्स

सितम्बर 19 इंग्लैंड लेजेंड्स Vs साउथ अफ्रीका लेजेंड्स