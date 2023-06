Sweden sex championship: स्वीडन में सेक्स बना खेल, इस दिन से शुरू होगी चैंपियनशिप, जानिए

Sex championship: दुनिया भर में काफी खेल खेले जाते हैं. जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी और बैडमिंटन. लेकिन अब स्वीडन ने दुनिया के सामने ऐसा खेल पेश कर दिया है. जिसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा. जी हां, दरअसल स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने सेक्स को एक खेल के रुप में पहचान दे दी है. स्वीडन अब यूरोपियन सेक्स चैम्पियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन ने हाल ही में सेक्स को एक खेल के रुप में रजिस्टर कर लिया है. अब वहां यूरोपीयन सेक्स चैम्पियनशिप का आयोजन 8 जून से किया जाएगा. इसमें दुनियाभर से अभी तक 20 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

हर दिन 6 घंटे का खेल

हफ्ते तक चलने वाली सेक्स लीग चैंपियनशिप में प्रतिभागियों को हर दिन 6 घंटे तक ये प्रतिस्पर्धा करनी होगी. खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खुद को तैयार करने के लिए करीब 45 मिनट का समय होगा. बता दें कि इस चैंपियनशिप को लेकर प्रतिभागियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है.

The first European Sex Championship will be held in Sweden in a year

Sweden was the first to register sex as a sport and decided to host a tournament. It will take place in Gothenburg on 8 June 2023. 20 representatives from different European countries will take part. The… pic.twitter.com/B41xXBAnis

— Paul Kikos (@PKikos) May 29, 2023