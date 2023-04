Earthquake in MP: जबलपुर में भूकंप के झटके, उमरिया रहा भूकंप का केंद्र

Jabalpur News: (ब्रेकिंग) मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जबलपुर मौसम विभाग के अनुसार यहां 3.6 की तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके उमरिया और जबलपुर के कुंडम, पनागर, चंदिया, शाहपुरा में भी महसूस किए गए. हालांकि अभी तक किसी किसी भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रविवार सुबह 11 बजकर 36 सेकेंड जबलपुर समेत आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र उमरिया में बताया जा रहा है. जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 दर्ज की गई. भूंकप का केंद्र जमीन के अंदर 23किमी की गहराई पर बताया जा रहा है. मौसम जानकारों की मानें तो 3.6 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके में बड़ा नुकसान होने की आशंका नहीं रहती. हालांकि खिड़कियों का कांच या दीवारों के फ्रेम टूट सकते हैं, खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं थी.

Earthquake of Magnitude:3.6, Occurred on 02-04-2023, 11:00:36 IST, Lat: 23.22 & Long: 80.40, Depth: 23 Km ,Location: 218km ENE of Pachmarhi, Madhya Pradesh, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/wMiNk2v1kL @ndmaindia Indiametdept @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/GCq1mNfCN3

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) April 2, 2023