सरकारी नौकरी की तैयारी करते-करते हो गए हैं परेशान तो करें ये उपाय, फिर देखें चमत्कार

How To Crack Government Job Exams And Interview: हर मां बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी करें. हर बच्चे की इच्छा होती है कि वे अपने मां बाप के सपने को पूरा करे. मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए लड़का अपना घर परिवार छोड़ दूर शहर चला जाता है. वहां जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई करता है. साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम देने दूर-दूर शहरों में ट्रेन और बसों के धक्के खाते हुए जाता है. इसके बावजूद भी बहुत ऐसे लड़के होते जो कुछ प्वाइंट की वजह से नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं और घर वालों के साथ दोस्त, नात और रिश्तेदारों के ताने सुनते रहते हैं. यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है या एग्जाम पास होने के बाद भी आपका सिलेक्शन किंचित कारणों से नहीं हो रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भाग्य का साथ न देना, यानी यूं कहें तो आपकी किस्मत खराब है. ऐसे में यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आज हम आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिसे अपनाने से आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी और जल्द ही आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में.....

प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के उपाय

यदि आप लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जी जान लगाकर पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपके अंदर भय बना हुआ है कि आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं तो आप हनुमान जी की पूजा नीचे दिए गए विधि के अनुसार करें.

घर में आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर इस हिसाब से लगाएं कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो, साथ ही सुबह 9 बजे के पहले स्नान कर सरसों के तेल में दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें. साथ ही मन में "बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार, बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। का मन में पूरे दिन उच्चारण करते रहें.

वहीं दो बूंदी के लड्डू लेकर उस पर लौंग लगाकर लौंग की टोपी हटाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाकर एग्जाम देने के लिए निकले. कार्य की सफलता के लिए हनुमान जी से निवेदन करें कि वह साथ चले और मेरे परीक्षा में आने वाली बाधा को खत्म कर परीक्षा में सफलता दिलाएं. ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप बिना किसी भय के परीक्षा दे पाएंगे. ऐसी मान्यता है कि जो छात्र इस उपाय को करके जाता है, उसे परीक्षा में अवश्य सफलता मिलती है.

इंटरव्यू में सफलता के उपाय

यदि आप कोई एग्जाम पास हो गए हैं और अगला स्टेप इंटव्यू का है. लेकिन आपको इंटरव्यू में जाने से भय लगता है तो जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन सुबह गायत्री मंत्र-"ॐ भूर्भुव स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात" का 27 बार जप करें और लड्डू का भोग लगाए. एक लड्डू का सेवन प्रसाद के रूप में खुद करें. इस दिन हल्के पीले रंग की शर्ट पहनें या फिर किसी भी रंग की शर्ट पहनें लेकिन पीले रंग का रूमाल अपने पास जरूर रखें. ऐसा करने से आपको इंटरव्यू में सफलता अवश्य मिलेगी.

एग्जाम या इंटरव्यू में जाने से पहले करें ये काम

यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू देनें जा रहे हैं तो सुबह स्नान करने के पश्चात मंत्र- "ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नम" का एक माला जाप करें. साथ ही घर से निकलते समय असहाय, गरीब व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या पैसों का दान अवश्य करें. साथ ही जाते वक्त गाय को हरा चारा खिलाकर जाएं. ऐसा करने से आपको नौकरी व इंटरव्यू में अवश्य सफलता मिलेगी और आपके मनचाही नौकरी की तलाश पूरी होगी.

मनपसंद कॉलेज में प्रवेश के लिए

यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका किसी अच्छे यूनीवर्सटी या कॉलेज में सिलेक्शन हो तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ "कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही" का संफुट लगाकर करें. इस उपाय को नियमित करने से आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी.

