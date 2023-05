क्या है सेंगोल? जिसे पीएम मोदी संसद भवन में स्थापित करेंगे, पंडित नेहरू से भी जुड़ा इतिहास

Sengol At New Parliament: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नया संसद भवन देश को सौंप देंगे. इस दौरान पीएम मोदी सेंगोल को सदन में सभापति की कुर्सी के पास स्थापित करेंगे. ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा. क्योंकि 14 अगस्त 1947 की रात को एक अनूठी प्रक्रिया के तरह अंग्रजों से सत्ता हस्तांतरण के तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था. जिसे अब नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा.

बता दें कि प्रेस कॉफ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के इतिहास में एक ऐसा वाक्या हुआ था जिसकी जानकारी देश के अधिकतर लोगों को नहीं है.

क्या है सेंगोल?

दरअसल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माने जाने वाले इस गदा नुमा वस्तु को तमिल में सेंगोल कहा जाता है. इसका अर्थ संपदा से जोड़ा जाता है. सेंगोल की हमारे इतिहास में काफी बड़ी भूमिका है. एक तरफ जहां अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांरण का ये माध्यम है, तो वहीं पंडित नेहरू ने तमिलनाडू से आए सेंगोल को स्वीकार किया था.

Briefing the press on a very important and historical event celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Watch Live! https://t.co/Xl0J8H9r5R

आजादी का प्रतीक है

एक तरह से कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है. 1947 में जब लॉर्ड माउंट बेटन ने पंडित जवाहर लाल नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए? तब पंडित नेहरू ने राजा गोपालचारी से राय मांगी. फिर उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया और सेंगोल को तमिलनाडू से बुलवाया गया. इसके बाद आधी रात पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया.

Get ready to celebrate a historic milestone as Hon’ble PM Shri @narendramodi installs the sacred Sengol at the new Parliament on 28 May'23.

Let this emblem of righteousness & cultural unity strengthen India's bond as we embrace the spirit of #AmritKaal

#SengolAtNewParliament pic.twitter.com/QOMOs0RS00

— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) May 24, 2023