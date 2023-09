Women reservation Bill: नई संसद में रचा इतिहास, राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास

Women Reservation Bill: संसद के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. बिल के खिलाफ किसी ने भी वोट नहीं दिया. हाउस में मौजूद सभी 215 सांसदों ने बिल का समर्थन किया. अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा. बता दें कि ये कल बुधवार को ये बिल लोकसभा में पास हुआ था. इस बिल के पास होने के बाद राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

बता दें कि राज्यसभा से यह बिल पास होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है.

A defining moment in our nation's democratic journey! Congratulations to 140 crore Indians.

I thank all the Rajya Sabha MPs who voted for the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Such unanimous support is indeed gladdening.

With the passage of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2023