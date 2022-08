Asia Cup 2022: इंदौर के आवेश खान को मिली टीम इंडिया में जगह, देखिए पूरी टीम

नई दिल्ली: एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया (Team India) का ऐलान हो गया है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान भारतीय ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ही संभालेंगे. इसके अलावा किंग कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) की टीम में वापसी भी हुई है. राहुल को टीम इंडिया का उप-कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा खास बात ये है कि इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान (Avesh Khan) को भी टीम इंडिया में जगह मिली है. वहीं भारतीय टीम से जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को बाहर रखा गया है.

एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम – रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान.

स्टैंडबाय खिलाड़ी- श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर.

#TeamIndia squad for Asia Cup 2022 - Rohit Sharma (Capt ), KL Rahul (VC), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Deepak Hooda, R Pant (wk), Dinesh Karthik (wk), Hardik Pandya, R Jadeja, R Ashwin, Y Chahal, R Bishnoi, Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh, Avesh Khan. — BCCI (@BCCI) August 8, 2022

वेस्टइंडीज दौरा रहा टर्निंग पॉइंट!

हाल ही में हुई इंडिया-वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज में आवेश खान (Avesh Khan) का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था. दूसरे मैच में इस खिलाड़ी ने 31 रन लुटाए थे. वहीं, तीसरे टी20 मैच में इस प्लेयर ने 3 ओवर में 47 रन खर्च कर दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाया था. लेकिन अंतिम मैच में आवेश ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया था. इस मैच में आवेश ने चार ओवर के कोटे में 17 रन देकर दो अहम विकेट हासिल किए. जिसके बाद उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड दिया गया. टीम इंडिया को मैच जिताकर वह टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए. अब उन्हें इस प्रदर्शन का इनाम एशिया कप में जगह के रुप में मिला है.

आईपीएल में भी किया अच्छा प्रदर्शन

गौरतलब है कि आवेश खान को आईपीएल 2022 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. आवेश ने टीम को नाराज भी नहीं किया, उनका प्रदर्शन पूरा पैसा वसूल था. उन्होंने15वें सीजन में 23.11 के औसत और 8.73 की इकोनॉमी के साथ कुल 18 विकेट अपने नाम किए थे.

रोहित शर्मा बोले- हमें आवेश के टैलेंट का पता है

पहले 2 टी-20 मैच में खराब प्रदर्शन और अचानक आवेश खान का फॉर्म में आने में कप्तान रोहित शर्मा का ही हाथ है. अपने पहले दो मैच में प्रदर्शन से निराश आवेश ने जब कप्तान और कोच द्रविड से बात की थी तो उन्होंने कहा था- We are backing you (मतलब हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे). रोहित शर्मा ने भी चौथे टी20 के बाद कहा, था कि ''हमें आवेश की काबिलियत का अंदाजा है. एक या दो खराब मैच से उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला. आपको खिलाड़ी को टाइम देना होता है. वो अपनी हाईट और गेंदबाजी में वैरिएशन का अच्छा इस्तेमाल करते हैं''

भारत 7 बार बना चैंपियन

भारत को एशिया कप का सिकंदर कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. क्योंकि टीम इंडिया ने एशिया कप के 13 संस्करण में हिस्सा लिया है, औऱ सबसे ज्यादा 7 बार की चैंपियन रही है.

पहले मैच में पाकिस्तान से भिडंत

भारतीय टीम 28 अगस्त को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलकर इस टूर्नामेंट का आगाज करेगी. दोनों देशों के फैंस इस ब्लॉकबस्टर मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.