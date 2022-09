नवरात्रि 2022: क्या डायबिटीज के मरीज रख सकते हैं व्रत? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं

Navratri 2022: नवरात्रि के त्यौहार का सभी को इंतजार होता है. नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा के समर्पित होते हैं और इस दौरान पूरा देश भक्तिमय नजर आता है. बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज (Diabetes) की बीमारी है तो क्या वह व्रत (Fasting) रख सकते हैं और अगर व्रत रखते हैं को वह क्या खा सकते हैं ताकि उनका ब्लड शुगर भी ना बढ़े. तो आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ-

डायबिटीज के मरीज भी रख सकते हैं व्रत? (Fasting by Diabetes Patients)

कई धर्मों में व्रत रखना एक अहम धार्मिक पहलू है लेकिन क्या डायबिटीज के मरीज भी व्रत रख सकते हैं क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर का कम या ज्यादा होना खतरनाक हो सकता है. जब इस बारे में विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डायबिटीज के मरीज भी व्रत रख सकते हैं लेकिन यह उनकी सेहत पर निर्भर करता है. साथ ही डायबिटीज के मरीज व्रत रखने की अगर सोच रहे हैं तो बेहतर है कि वह पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर लें. जो मरीज इंसुलिन लेते हैं, उन्हें व्रत रखने पर बहुत ज्यादा शुगर कम होने का खतरा रहता है. वहीं व्रत में खाने की चीजें सीमित होती हैं और अगर आपने कुछ खा लिया और उससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भी दिक्कत हो सकती है. इसलिए बेहतर है कि व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें. साथ ही व्रत के दौरान अपने ब्लड शुगर लेवल को समय समय पर जांचते रहें और कुछ भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें.

व्रत के दौरान क्या खा सकते हैं डायबिटीज के मरीज (Blood Sugar Patients what can eat in fasting )

अगर व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है और वह व्रत रखता है तो उसके लिए कुट्टू के आटे या फिर सिंघाड़े के आटे की बनी रोटियों का सेवन करना ठीक है. सिंघाड़े के आटे में फाइबर होता है और इससे शरीर में ब्लड शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है. जिससे अचानक से शुगर बढ़ने का खतरा नहीं होता है. साथ ही इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान इनका सेवन किया जा सकता है.

कंज्यूम प्रोटीन रिच फूड

शुगर के मरीजों को व्रत के दौरान प्रोटीन रिच फूड का सेवन करना चाहिए. चूंकि व्रत के दौरान शुगर के मरीज दाल या अन्य फूड आइटम का सेवन नहीं कर सकते, जिनसे प्रोटीन मिले. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही और पनीर का सेवन करना चाहिए.

आलू का सेवन ना करें

व्रत के दौरान अक्सर लोग आलू या आलू से बनी डिश खाते हैं लेकिन शुगर के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शुगर बढ़ने का खतरा है. इसकी जगह सब्जियों का सलाद, रोटी आदि खाई जा सकती है. साथ ही तले भुने खाने की जगह भुने या पके हुए खाने का सेवन करें.

(डिस्कलेमर- यहां बताई गई बातें सामान्य जानकारी और विभिन्न लेखों पर आधारित हैं. जी मीडिया इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी समस्या या सलाह के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करें.)