Padma Awards 2022: CDS बिपिन रावत, कल्याण सिंह समेत इन हस्तियों को पद्म अवार्ड, चेक करें पूरी लिस्ट

नई दिल्लीः गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर देश के पद्म पुरस्कारों (Padma Awards 2022) की घोषणा कर दी गई है. इस घोषणा के तहत देश के पहले सीडीएस रहे दिवंगत जनरल बिपिन रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. इनके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को भी पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.

128 लोगों को किया जाएगा सम्मानित

बता दें कि इस साल सरकार ने 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का फैसला किया है. इसके तहत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा.

पद्म विभूषण-

सीडीएस बिपिन रावत (मरणोपरांत)

राधेश्याम खेमका (मरणोपरांत)

कल्याण सिंह (मरणोपरांत)

प्रभा अत्रे

पद्म भूषण-

विक्टर बनर्जी

बुद्धदेव भट्टाचार्य

गुलाम नबी आजाद

गुरमीत बावा

मधुर जाफरी

देवेंद्र झाझरिया

नटराजन चंद्रशेखरन

कृष्ण इला, सुचित्रा इला

राजीव महर्षि

सत्य नारायण नडेला

राशिद खान

सुंदरराजन पिचाई

संजय राजाराम (मरणोपरांत)

साइरस पूनावाला

सुश्री प्रतिभा राय

स्वामी सच्चिदानंद

वशिष्ठ त्रिपाठी

We are excited to announce the name of 128 unsung heroes who will be conferred with #PadmaAwards2022 by the President of India!

The list comprises of 4 Padma Vibhushan, 17 Padma Bhushan and 107 Padma Shri Awards. @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/ckbpRPDM6D

— MyGovIndia (@mygovindia) January 25, 2022