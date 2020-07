कानपुर हमले को लेकर UP और केंद्र सरकार पर CM गहलोत ने बोला हमला, कहा कि...

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने दो अलग-अलग ट्वीट कर केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर निशाना साधा है. सीएम ने अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ईडी की कार्रवाई के जरिए वेंडेटा पॉलिटिक्स का खेल खेल रही है.

मुख्यमंत्री ने लिखा है केंद्र सरकार भले ही सरकारी एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश करें लेकिन लोकतंत्र को बचाने की कांग्रेस की मुहिम जारी रखेगी. मुख्यमंत्री ने एक शेर के जरिए अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को जवाब देने की कोशिश की है. सीएम ने लिखा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है, जो मंजूरे खुदा होता है.

Harassment of @ahmedpatel ji by ED is nothing bt just another act of political Vendetta-he hs bn harassed for taking on BJP in Gujarat & at Central. No matter what-we will continue to fight for democracy.

मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे ट्वीट में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं. सीएम ने लिखा है बदमाशों के साथ मुठभेड़ में यूपी पुलिस की आठ जवानों का शहीद होना बहुत दुखद है. सीएम ने लिखा है कि घटना बताती है कि यूपी में कानून व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है?

Shocked to know eight police personnel have been martyred in an encounter with criminals in UP. It shows a complete law and order breakdown in state & that criminals are fearless. My deepest sympathies to the bereaved families. May God give them strength in this tragic time.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 3, 2020