Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में बैकग्राउंड में राजस्थान का मशहूर लोकगीत ‘काल्यो कूद पड़यो मेला में’ बज रहा है, जो खुद ही हर राजस्थानी के दिल की धड़कन है. इस गाने की ताल पर लड़कियों के सांस्कृतिक एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और लहराते घाघरे वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं. इस डांस में राजस्थान की संस्कृति, संगीत और लोकडांस की आत्मा झलकती है.
Rajasthani Viral Video: पायल बंजारा न केवल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं बल्कि वे राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी कर रह हैं. उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाले गए वीडियोज में पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, घाघरा-चोली, ओढ़नी और चांदी के गहनों की झलक मिलती है. उनकी हर पोस्ट में मरुधरा की मिट्टी की खुशबू महसूस की जा सकती है. पायल का लुक, मुस्कान और सेल्प कॉन्फिडेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाता है.
Rajasthani Viral Video: कमला सपेरा का डांस राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है. वे कालबेलिया समुदाय से संबंध रखती हैं, जो अपने लचीले शरीर, तेज रफ्तार घूम और कटीले हावभाव के लिए फेमस हैं. कमला सपेरा इसी परंपरा को आधुनिक मंचों पर लेकर आई हैं. वे पारंपरिक लोक डांस को आधुनिक स्टाइल और सोशल मीडिया के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं.
Rajasthani Viral Video: वीडियो में कालबेलिया डांसर पारंपरिक राजस्थानी पोशाक काले लहंगे, रंगीन ओढ़नी और चूड़ियों से सजी हुई नज़र आती हैं. वहीं दूसरी ओर हरियाणवी युवक साधारण टी-शर्ट और पैंट में स्टेज पर उतरा है, लेकिन उसके डांस मूव्स और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. दोनों कलाकारों के बीच की दोस्ताना जुगलबंदी और तालमेल इस वीडियो को और भी खास बना देती है.
Rajasthani Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि करिश्मा ने पारंपरिक कालबेलिया परिधान काले लहंगे, चूड़ियों और घूंघट के साथ अपनी प्रसिद्ध मोहक अदा में नृत्य प्रस्तुत किया. बैकग्राउंड में बजती ढोलक और बीन की धुनें पूरे माहौल को लोक-संस्कृति के रंग में डूबो देती हैं. करिश्मा रेत पर घूमते हुए, झुकते हुए और आग के चारों ओर नाचते हुए ऐसी कलाएं दिखाती हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.
Rajasthani Viral Video: दिवाली के अवसर पर राजस्थानी मधु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे पारंपरिक राजपूती पोशाक में दीप जलाती और लक्ष्मी-गणेश की आरती करती नज़र आ रही हैं. वीडियो में वे कहती हैं कि दिवाली सिर्फ़ रोशनी का पर्व नहीं, आत्मा की पवित्रता का उत्सव है. राजस्थान ने मुझे यह सिखाया कि असली सुंदरता सादगी और संस्कार में है.
Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गोरी नागौरी अपने ट्रेडिशनल अंदाज में थिरक रही हैं, वहीं छोटा बच्चा कोट-पैंट और चश्मे में बिल्कुल स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रहा है. जैसे ही म्यूज़िक शुरू होता है, बच्चा गोरी के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू करता है. उसकी एनर्जी और एक्सप्रेशन देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा.
राजस्थान की आज कई युवा कलाकार डांस में अपनी पहचान बना रहे हैं, जिनमें एक नाम तेजी से उभर रहा है पलक राजस्थानी. पलक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपनी दमदार डांस परफॉर्मेंस और पारंपरिक राजस्थानी अंदाज के लिए खूब प्रसिद्ध हो रही हैं.
Rajasthani Viral Video: राजस्थान के भंवर सिंह गुर्जर जब महाराष्ट्र में मर्सिडीज शोरूम पहुंचे, तो उनके पहनावे ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने किसी बिजनेसमैन की तरह सूट-बूट नहीं, बल्कि राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता और सिर पर साफा (पगड़ी) पहना हुआ था. यही अंदाज़ उनके करोड़ों की गाड़ी खरीदने के पल को खास बना गया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिनमें वे शोरूम में पारंपरिक परिधान में मर्सिडीज की डिलीवरी लेते हुए नजर आ रहे हैं.
Rajasthani Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में एक सजा-धजा ऊंट चारपाई पर चढ़कर डांस करता हुआ नजर आ रहा है. जी हां, आपने सही पढ़ा कि ऊंट डांस कर रहा है. चारपाई पर वह कभी एक पैर से, कभी दो पैर से कूदता है और ताल के साथ इतना परफेक्ट मूव करता है कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. किसी ने कहा कि 'वाह, क्या बैलेंस है!' तो कोई बोला कि 'इस ऊंट ने तो कमाल कर दिया भाई.'
Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में भाभी ने राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है. भाभी ने मरून रंग का लहंगा-ओढ़नी पहन रखा है, जबकि देवर सफेद-नीली शर्ट-जींस में नजर आ रहा है. डीजे फ्लोर पर दोनों हरियाणवी गाने पर जिस तालमेल के साथ नाच दिखाया, उसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया.
वीडियो में एक पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहने कालबेलिया डांसर खुले आसमान के नीचे, रेतीले टीलों पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. कैमरे के पीछे से बजते राजस्थानी लोकगीत की धुन और ढोलक की थाप पर डांसर का लहराता हुआ डांस ऐसा सम्मोहक सीन बनाता है कि देखने वाले बस झूम उठते हैं.
हंसा रंगीली अपने दमदार स्टेज प्रेजेंस, मोहक एक्सप्रेशंस और पारंपरिक राजस्थानी डांस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनके हर मूवमेंट में रेगिस्तान की लय, लोकगीतों की मिठास और मंच की एनर्जी समाई होती है. जब वे घाघरा लहराते हुए घूमती हैं, तो दर्शक तालियों से पंडाल गूंजा देते हैं.
Ramesh Bishnoi Success Story: रमेश विश्नोई के जन्म के समय डॉक्टरों ने उनके माता-पिता को बताया कि बच्चा बिना हाथों के है. समाज के कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि ऐसे बच्चे को पालने का क्या फायदा? लेकिन उनके माता-पिता ने सबकी बातों को अनसुना कर अपने बेटे को प्यार और विश्वास दिया. यही विश्वास आगे चलकर रमेश की सबसे बड़ी ताकत बना.
Rajasthani Viral Video: मेरो परन्यो गयो इराक को कई कलाकारों और डांसर्स ने स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिनमें हाल ही में रेखा मेवाड़ा का डांस वीडियो सबसे ज्यादा चर्चित रहा. रेखा ने इस गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि दर्शक झूम उठे. उनके कदमों की थिरकन और चेहरे के एक्सप्रेशन ने गाने के हर शब्द को लाइव बना दिया. वीडियो में वो लहंगे में दिखाई दीं, जिससे उनका लुक और अट्रैक्टिव लग रहा है.
Rajasthani Viral Video: राजस्थान के जैसलमेर में थार महोत्सव का सबसे रोमांचक और चर्चित पल तब आया जब एक राजस्थानी कलाकार ने मुंह में जलता कपूर रखकर नृत्य किया. सामने बैठीं जिला कलेक्टर टीना डाबी इस दृश्य को देखकर दंग रह गईं. उनका यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
Rajasthani Viral Video: पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो वायरल हो रहा है. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुनीत सुपरस्टार अपनी कार से उतरते हुए नजर आते हैं. उनके हाथ में राजस्थान की मशहूर मिठाई घेवर का पैकेट है. सबको लगता है कि अब वह इस लजीज मिठाई का आनंद लेंगे लेकिन पुनीत का अंदाज हमेशा की तरह बिल्कुल अलग निकला.
Best Rajasthani Song for Karwa Chauth: अक्टूबर की सुहानी शाम और करवा चौथ का चांद, इन दोनों के बिना राजस्थानी लोकगीतों की मिठास अधूरी लगती है. करवा चौथ पर सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस मौके पर 'सासर में थारी याद सतावे', 'चांद आयो रे करवा चौथ वालो' और 'मेहंदी रचाई थारे नाम की' जैसे पारंपरिक गीत माहौल को भक्ति और प्रेम से भर देते हैं. सीमा मिश्रा, ममता राव और कविता जांगिड़ जैसे कलाकारों की आवाज़ में गाए ये गाने हर घर में सजी पूजा थालियों के साथ गूंजते हैं.
सोनू अपने डांस में कभी घूंघट वाली डांस शैली अपनाती हैं, तो कभी मॉडर्न ट्विस्ट के साथ दर्शकों को चौंका देती हैं. YouTube और सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियोज़ लाखों व्यूज़ बटोर चुके हैं. उनके एक्सप्रेशन, एनर्जी और रिदम से हर दर्शक झूम उठता है, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है.