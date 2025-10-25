Best Rajasthani Song for Karwa Chauth: अक्टूबर की सुहानी शाम और करवा चौथ का चांद, इन दोनों के बिना राजस्थानी लोकगीतों की मिठास अधूरी लगती है. करवा चौथ पर सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस मौके पर 'सासर में थारी याद सतावे', 'चांद आयो रे करवा चौथ वालो' और 'मेहंदी रचाई थारे नाम की' जैसे पारंपरिक गीत माहौल को भक्ति और प्रेम से भर देते हैं. सीमा मिश्रा, ममता राव और कविता जांगिड़ जैसे कलाकारों की आवाज़ में गाए ये गाने हर घर में सजी पूजा थालियों के साथ गूंजते हैं.