जल्द हो सकता है दुनिया का खात्मा, वैज्ञानिकों को मिला नर्क का रास्ता

Bharatpur: प्रकृति अपनी गोद में कितने अनोखे राज छुपाए हुए ये आजतक कोई नहीं जान पाया है , पर वैज्ञानिक प्रकृतिक के इन अद्भुत रहस्यों को खोजने के लिए तीसरी दुनिया में जाने तक से परहेज नहीं करते हैं . वह प्रकृतिक के हर उस राज को खंगाल लेना चाहते है , जिससे प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके .

ऐसे ही एक रहस्य को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है , साइबेरिया के नर्क के दरवाजे को . यह नर्क का दरवाजा रूस के साइबेरिया (Siberia Mouth of Hell Opens) प्रांत में है . लोग इसे नर्क का रास्ता (Way to Underworld) कह रहे हैं .

क्या है आखिर यह नर्क का रास्ता

Batagaika Crater के नाम से मशहूर ये गड्ढा धरती की सतह पर बना एक रहस्यमयी छेद है , जो सबसे पहले साल 1980 में नापा गया था . तब से अब तक इस गड्ढे की लंबाई में 1 किलोमीटर का इज़ाफा हो चुका है और गहराई 96 मीटर यानि 282.1 फीट हो चुकी है . इतने बड़े विशालकाय छेद को देखकर ऐसा लगता है कि , अगर यह इसी तरह फैलता गया तो यह जल्द ही पूरी दुनिया के निगल जाएगा .

आखिर क्यों है इतना फैमस

वैज्ञानिकों के अनुसार , जब इस गढ्ढे की मिट्टी को पहली बार ध्यान से विशलेषण किया गया तो पाया कि धरती की सतह से निकलने वाली यह मिट्टी 2 लाख साल पुरानी है . साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि , इस गढ्ढे की सबसे निचली सतह 6 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है . जिसके कारण इसे येशिया का सबसे पुराना गढ्ढा माना जाता है .

बना चिंता का विषय

Batagaika Crater को लेकर वैज्ञानिकों ने एक चिंताजनक खबर दी है . जिसके अनुसार लगातार बढ़ रहे इस की लंबाई को अगर रोका गया तो जल्द ही यह आसपास के पूरे इलाकें को अपनी जद में ले लेगा . पर परेशान करने वाली बात यह है कि इस कोशिश करने पर भी रोका नहीं जा सकता है .

क्या है वजह

लगातार बढ़ रही Btagaika Crater की लंबाई को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा कि इस सबसे बड़ा कारण साइबेरिया में तापमान बहुत कम होना है . क्योंकि उत्तरी साइबेरिया बहुत सर्द क्षेत्र है और यहां गरमी का मौसम केवल एक महीने रहता है . ऐसे में यहां नीचे की जमीन जम गई थी . जब 1960 में यहां के जंगल हटे तो सूर्य की किरणें वहां पहुंचीं . जिसकी वजह से जमीन पिघलकर धंसने लगी .