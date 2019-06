पहलू खान मामले पर बोले CM गहलोत, जरूरत पड़ी तो दोबारा की जाएगी जांच

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहलू खान की गोरक्षों द्वारा पिटाई मामले में पेश की गई चार्जशीट का ठीकरा प्रदेश की पूर्व सरकार (बीजेपी) पर फोड़ा है. साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि अगर मामले की जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी दोबारा जांच होगी.

इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहलू खान केस की जांच पूर्व की बीजेपी सरकार के शासन के दौरान की गई थी. इस मामले में चार्जशीट भी बीजेपी सरकार के दौरान पेश की गई थी. जिसके बाद उन्होंने कहा, अगर इस जांच में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है, तो मामले की फिर से जांच होगी.

Rajasthan CM Ashok Gehlot on Rajasthan Police files chargesheet against Pehlu Khan: Investigation of this case was done in the past during BJP government & chargesheet was presented. If any discrepancies will be found in the investigation, case will be re-investigated. pic.twitter.com/fdn5jWJErc — ANI (@ANI) June 29, 2019

यहां आपको बता दें, राजस्थान पुलिस ने कथित गोरक्षकों द्वारा 2017 में मारे गए पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और इसमें उसपर गोतस्करी का आरोप लगाया है. पुलिस ने पहलू खान को राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट 1995 की धारा 5,8 और 9 के तहत आरोपी बताया है.

गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर में कथित गोरक्षों द्वारा पहलू खान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी. उस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी.

बीजेपी नेता ने कहा- आदतन अपराधी था पहलू खान

GD Ahuja: Locals caught Pehlu Khan's vehicle in which he was smuggling cows&they had only stopped them.He died in police custody;locals hadn't beaten him. Now when chargesheet has been filed against him,Congress is taking credit.But Congress then gave financial help to his family https://t.co/rWjXVEwTRC — ANI (@ANI) June 29, 2019

पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव अहूजा ने इस मामले पर कहा कि पहलू खान, उनके भाई और बेटे आदतन अपराधी थे, जो लगातार गो तस्करी में शामिल थे. उन्होंने कहा कि गो रक्षकों और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे. स्थानीय लोगों द्वारा पहलू खान के वाहन को पकड़ा गया था. इसमें वो गायों की तस्करी करते थे. उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई नहीं की थी. अब जब पहलू खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, तो कांग्रेस श्रेय ले रही है लेकिन कांग्रेस ने तब उनके परिवार को वित्तीय मदद दी थी.

ओवेसी ने राजस्थान के मुस्लिमों से की ये अपील

Congress in “Power” is replica of BJP ,Muslims of Rajasthan must realise this,reject such individuals/organisations who are brokers of congress party,& start developing their own independent political platform ,70 years is a long time please CHANGE https://t.co/gLsimg1m50 — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 29, 2019

वहीं इस मामले में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असद्दुदीन ओवैसी ने कहा, सत्ता में आते ही कांग्रेस बीजेपी के जैसी बन जाती है, राजस्थान के मुसलमानों को यह बात समझ लेनी चाहिए और कांग्रेस का विरोध करना चाहिए और अपनी पार्टी बनानी चाहिए. 70 साल बहुत होते हैं लेकिन अब बदल जाइए.