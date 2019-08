पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का जाना भारतीय राजनीति में अपूर्णीय क्षति: ओम बिरला

नई दिल्ली: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के शनिवार को एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया है. उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद राजस्थान में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है. जानकारी मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने शोक प्रकट किया.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी ट्वीट में कहा है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि देश के पूर्व वित्त मंत्री

अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं रहे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

उन्होंने कहा है कि अपने जोरदार तर्कों और अकाट्य भाषणों से लोगों को मुग्ध कर देने वाले अरुण जी हमेशा याद आएंगे. उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी लंबे समय से बीमार थे. स्पीकर ओम बिरला ने सुषमा जी के बाद उनके निधन को दुखदायी बताया.

Grieved to hear about the demise of my dear compatriot #ArunJaitely Ji. His legal brain, sharp-astute strategy helped @BJP4India reach glorious heights,as he transversed thru his journey from a ABVP Activist,Statesman,Defence & FM of . My prayers are with his family Shanti pic.twitter.com/kkYU8rOxd7

— Om Prakash (Om ji ) Mathur (@OmMathur_bjp) August 24, 2019