पत्नी के चरित्र पर था शक, तो पति ने उठाया खौफनाक कदम, सिलेंडर खोलकर लगाई आग...

Husband Doubt on Character of his Wife​: : खेतड़ी से बड़ी खबर मिल रही है. चरित्र पर शक को लेकर पति-पत्नी के झगड़े में पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया. जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है.