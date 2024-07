Panchang : आज शनिवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 20 July 2024 : आज 20 जुलाई 2024 शनिवार का दिन , हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा है. नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के साथ वैधृति और विष्कुंभ योग बने हैं. ये भी पढ़ें :Astrology : तीन राशियों की जागी सोई किस्मत, अगले 4 महीने तक शनिदेव बैक टू बैक देगें गिफ्ट

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - आषाढ़

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी - Jul 19 07:41 PM – Jul 20 05:59 PM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - Jul 20 05:59 PM – Jul 21 03:47 PM

नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा - Jul 20 02:55 AM – Jul 21 01:48 AM

उत्तराषाढ़ा - Jul 21 01:48 AM – Jul 22 12:14 AM

करण

गर - Jul 19 07:41 PM – Jul 20 06:55 AM

वणिज - Jul 20 06:55 AM – Jul 20 06:00 PM

विष्टि - Jul 20 06:00 PM – Jul 21 04:56 AM

बव - Jul 21 04:56 AM – Jul 21 03:47 PM

योग

वैधृति - Jul 20 02:40 AM – Jul 21 12:07 AM

विष्कुम्भ - Jul 21 12:07 AM – Jul 21 09:11 PM

वार

शनिवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:56 AM

सूर्यास्त - 7:10 PM

चन्द्रोदय - Jul 20 6:38 PM

चन्द्रास्त - Jul 21 5:23 AM

अशुभ काल

राहू - 9:14 AM – 10:54 AM

यम गण्ड - 2:12 PM – 3:51 PM

कुलिक - 5:56 AM – 7:35 AM

दुर्मुहूर्त - 07:42 AM – 08:35 AM

वर्ज्यम् - 12:04 PM – 01:36 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM – 12:59 PM

अमृत काल - 09:13 PM – 10:44 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:20 AM – 05:08 AM

आनन्दादि योग

मातंग Upto - 01:48 AM

राक्षस

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 29, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 21 05:57 AM - Jul 22 12:14 AM