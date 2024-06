Panchang 27 June 2024 : आज गुरुवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 27 June 2024 : 27 जून 2024 गुरुवार के दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र में आनन्दादि योग बना है. ऐसे में आज के दिन शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार हैं.

विक्रम संवत - 2080, अनला

शक सम्वत - 1945, शोभकृत

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - आषाढ़

तिथि

शुक्ल पक्ष नवमी - Jun 27 02:05 AM – Jun 28 03:05 AM

शुक्ल पक्ष दशमी - Jun 28 03:05 AM – Jun 29 03:19 AM

नक्षत्र

हस्त - Jun 26 12:44 PM – Jun 27 02:43 PM

चित्रा - Jun 27 02:43 PM – Jun 28 04:01 PM

करण

बालव - Jun 27 02:05 AM – Jun 27 02:40 PM

कौलव - Jun 27 02:40 PM – Jun 28 03:05 AM

तैतिल - Jun 28 03:05 AM – Jun 28 03:18 PM

योग

वरीयान - Jun 26 06:06 AM – Jun 27 06:23 AM

परिघ - Jun 27 06:23 AM – Jun 28 06:08 AM

वार

मंगलवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:47 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 27 1:19 PM

चन्द्रास्त - Jun 28 1:16 AM

अशुभ काल

राहू - 3:51 PM – 5:31 PM

यम गण्ड - 9:08 AM – 10:49 AM

कुलिक - 12:29 PM – 2:10 PM

दुर्मुहूर्त - 08:28 AM – 09:22 AM, 11:26 PM – 12:08 AM

वर्ज्यम् - 11:09 PM – 12:50 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 08:13 AM – 09:56 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

सौम्य Upto - 02:43 PM

ध्वांक्ष

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 28, 03:28 AM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 6, 1945

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा