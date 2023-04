रणथम्भौर की सड़कों पर दिखा भालू का जोड़ा, मस्ती भरी अठखेलियां ने जीता मन

Bears seen on streets of Ranthambore: सवाई माधोपुर स्थित रणथम्भौर में वन्यजीवों की अठखेलियां देखने के लिए जंगल सफारी के लिए देशी विदेशी सैलानियों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है. यहां रणथम्भौर की सड़कों पर अचानक राहगीरों ने एक भालू के जोड़े को अठखेलियां करते हुए देखा.