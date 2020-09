कैंसर पर रिसर्च के लिए IIT Kanpur की प्रो. बुशरा अतीक को मिलेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur) के ''बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट'' की एसोसिएट प्रोफेसर बुशरा अतीक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है. शनिवार को IIT Kanpur के डायरेक्टर प्रो. अभय करंदीकर ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी. ट्वीट में उन्होंने लिखा, "बहुत गर्व और खुशी के साथ, मैं आपके साथ साझा करता हूं कि डॉ. बुशरा अतीक को चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है. अतीक को हार्दिक बधाई! आपने हमें गौरवान्वित किया है!!"

With great pride and joy, I share with you that Dr. Bushra Ateeq @bushraiitk, has been selected for the prestigious Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science & Technology 2020 in the category of Medical Sciences.

Hearty congratulations Prof Ateeq! You have made us proud!!#award pic.twitter.com/Vs1BBNWrC0

— Abhay Karandikar (@karandi65) September 26, 2020