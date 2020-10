बलिया गोलीकांड: विधायक सुरेंद्र सिंह की बयानबाजी से जेपी नड्डा नाराज, जांच से दूर रहने की दी हिदायत

बलिया: बलिया गोलीकांड मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में बयानबाजी करने वाले बरैया विधायक सुरेंद्र सिंह से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने नाराजगी जताई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार सुबह फोन पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात कर विधायक सुरेंद्र सिंह की बयानबाजी पर नाराजगी जताई. उन्होंने यूपी भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से सुरेंद्र सिंह को सख्त हिदायत देते हुए संदेश दिया कि वह बलिया गोलीकांड जांच से दूरी बनाकर रखें.

इससे पहले यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सामने भी बीते रविवार को विधायक सुरेंद्र सिंह की पेशी हुई थी. सूत्रों की मानें तो प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक की बयानबाजी पर नाराजगी जताई और कहा कि इससे पार्टी और सरकार की छवि खराब होती है. वहीं, सुरेंद्र सिंह ने भाजपा अध्यक्ष से कहा कि उन पर घटना के आरोपियों को बचाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा.

सुरेंद्र सिंह ने आरोपी के पक्ष में की थी बयानबाजी

बीते शनिवार को बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू के परिवार की महिलाओं को लेकर विधायक सुरेंद्र सिंह रेवती थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे थे. इसके बाद वह आरोपी के पारिवारिक सदस्यों को लेकर जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंचे. इस दौरान सुरेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि यदि पुलिस द्वारा धीरेंद्र पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन करेंगे और अपने जीवन का अंत कर देंगे. घटना वाले दिन भी भाजपा विधायक ने कहा था कि धीरेंद्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई.

BJP national president JP Nadda spoke with UP BJP chief Swatantra Dev Singh, expressing his displeasure over statements of MLA Surendra Singh regarding Ballia incident. He asked the party's UP chief to convey it to MLA Surendra Singh to stay away from the probe: BJP Sources

