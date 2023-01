Budget Suggestions 2023 : गूगल प्ले स्टोर खत्म करने,स्कूल फीस से लेकर पैन कार्ड आधार कार्ड तक सरकार को बजट पर मिले अहम सुझाव

Budget Suggestions 2023 : आम बजट 2023 के आने में महज 5 दिन बचे हैं. सरकार ने माई गॉव वेबसाइट पर आम जनता से बजट को लेकर करीब एक माह पहले सुझाव आमंत्रित किए थे. इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत देश भर के तमाम क्षेत्रों से हजारों सुझाव मोदी सरकार को मिले हैं, इनमें से कुछ ऐसे अजीबोगरीब सजेशन भी शामिल हैं, जो आपको सोचने को मजबूर कर देंगे. माई गॉव यानी mygov.in पर सरकार को बजट से संबंधित हजारों सुझाव मिले हैं.

गूगल प्ले स्टोर की जगह इंडिया मोबाइल एप स्टोर :

यूजर वैस कुमार ने लिखा है कि Budget 2023-24 देश में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर (India Mobile APP store) से बड़ा खतरा है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो इंडिया मोबाइल एप स्टोर बनाए ताकि भारत में ही साइबर सिक्योरिटी सिस्टम (Mobile APPs) के तहत उनकी निगरानी की जा सके. ये देश के साइबर सुरक्षा कानून के अधीन होगा.

नोटों के बराबर सोना रखो

देश में नोटों की प्रिंटिंग (currency printing) को सोने के भंडार (gold reserves) से जोड़ा जाए. जितने नोट छापे जाएं उतना ही सोना सुरक्षित रखकर किसी भी वैश्विक संकट से बचा जा सकता है.राष्ट्रीय न्यायिक आय़ोग बनाकर जिला अदालतों में इसे लागू किया जाए. अवमानना कानून को सीमित कर दिया जाए.

