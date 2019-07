यूपी विधानभवन में अब मिलेगा आधा गिलास पानी, जानें क्या है पूरा मामला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में जल संरक्षण को लेकर अनोखी पहल की गई है. विधानसभा अध्यक्ष ने हृदय नारायण दीक्षित पानी बचाने के लिए गुरुवार (18 जुलाई) को एक निर्देश जारी किया है. उन्होंने निर्देश दिया कि विधानसभा परिसर में पानी बचाने के लिए सभी लोगों को पहले आधा गिलास पेयजल दिया जाए. उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर जरूरत पड़ने पर ही दोबारा पानी दिया जाना चाहिए.

कई बार बर्बाद होता है पानी

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कई बार ये देखा जाता है कि पूरे भरे हुए गिलास के जल का उपयोग नहीं किया जाता है. इसलिए जल संरक्षण के लिए हमें इस उपयोग को करना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा परिसर और सचिवालय के सभी अनुभागों में प्रारंभ में आधा गिलास जल ही प्रस्तुत किया जाए.

Uttar Pradesh Assembly Speaker, Hriday Narayan Dikshit directs staff of the Assembly Secretariat to offer "only half a glass of water at first, as it is often seen that a whole glass is not used", in a bid to conserve water. pic.twitter.com/ehvgmoXYB0

