UP Heart Attack Cases: दिल के मरीजों के लिए जानलेवा बनी ठंड, PGI और KGMU के ICU बेड फुल, कानपुर में हार्ट अटैक से 16 और मरीजों की मौत

Heart Attack Cases in UP: उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है. सोमवार को भी सुबह से ही शीतलहर और घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट (Red Alert in UP) जारी किया है. इस बार की ठंड दिल के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. तेज ठंड पढ़ने से दिल के मरीजों (Heart Disease) में दिक्कतें बढ़ रही हैं. बढ़ती सर्दी और गिरते पारे के बीच हार्ट अटैक से हो रही मौतों से हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे में दिल के मरीजों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है.

लखनऊ में PGI, KGMU और लोहिया संस्थान के बेड फुल

राजधानी लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (PGI), किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) और लोहिया संस्थान के सभी बेड फुल हो गए हैं. हार्ट मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. PGI, KGMU और लोहिया में रोजाना हार्ट अटैक के 25 मरीज आ रहे हैं. पीजीआई में दिल के मरीजों के बेड फुल हो गए हैं. KGMU में 80 बेड का ICU भर गया है. जबकि लोहिया में भी 23 बेड का आईसीयू भी फुल हो चुका है.

यह भी पढ़ें- निशाने पर अखिलेश यादव, कभी वैक्सीन कभी पीएम मोदी पर पूर्व CM की यूं फिसली जुबान

कानपुर में बीते दिन हार्ट अटैक से 16 लोगों की मौत

कानपुर में भी हार्ट अटैक से लगातार हो रही मौतें परेशानी का सबब बनी हुई हैं. हृदय रोगियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है. कानपुर स्थित हृदय रोग संस्थान में बड़ी संख्या में लोग ओपीडी में पहुंच रहे हैं. दिल का दौरा पड़ने के कुछ समय बाद ही लोगों की सांसे उखड़ रही हैं. कानपुर में पिछले 24 घंटे में हार्ट अटैक से 16 लोगों की मौत हुई. आठ दिनों में यह आंकड़ा 114 का है. हृदय रोग संस्थान के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इससे पहले कानपुर में इस तरह का आंकड़ा देखने को नहीं मिला है. वहीं, नोएडा में इन दिनों अस्थमा के मरीजों की संख्या मे इजाफा हुआ है. जिला अस्पताल के CMS ने बताया कि अस्थमा के मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन सहित तमाम तैयारी पूरी कर ली गयी है.

सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने के कारण

डॉक्टरों के मुताबिक, ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का थक्का जमने लगता है. इस सीजन में ब्लड वेसल्स सिकुड़ने के कारण शरीर में ब्लड फ्लो सही नहीं रह पाता है. इस वजह से दिल पर अधिक दवाब पड़ता है और हार्ट अटैक की स्थिति बनती है.इसके साथ ही सोते समय शरीर की एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं. बीपी और शुगर का लेवल भी कम होता है. लेकिन उठने से पहले ही शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे सामान्य स्तर पर लाने का काम करता है. यह सिस्टम हर मौसम में काम करता है. लेकिन ठंड के दिनों में इसके लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे जिन्हें हार्ट की बीमारी है, उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें- "कोई भी रंग गैर इस्लामी नहीं", भगवा पर मुस्लिमों के बड़े नेता मदनी का बड़ा बयान

ऐसे करें बचाव

बाहर निकलने से पहले पूरी तरह कवर होकर निकलें.

दस्ताने, मफलर से कान बांधकर और जूते-मोजे पहनकर निकलें.

तला-भुना, गरिष्ठ भोजन न करें.

शराब, धूम्रपान और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन न करें.

रात को ब्लोअर चलाकर न सोएं, कमरा बंद करने के साथ ही ब्लोअर बंद कर लें.

खाने में नमक कम लें

वजन न बढ़ने दें

टहलने की आदत डालें

योगासन करें

नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराएं

बीपी पेशेंट दवाओं का सेवन न छोड़ें.

WATCH: 9 से 15 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल, बनेंगे बिगड़े काम या मुश्किलें रहेंगी बरकरार