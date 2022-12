आवारा कुत्ते गोद लेने वालों को यूपी में मिलेगी खास छूट, जानें यूपी सरकार की PET- स्ट्रीट डॉग्स पर नई गाइडलाइन

New SOP For Dogs in Lucknow: नगर विकास विभाग की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि जो लोग विदेशी नस्ल का कुत्ता पालते हैं उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.