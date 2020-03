UP: कनिका कपूर से नहीं हुई थी मुलाकात, फिर आइसोलेशन में क्यों गई यह महिला सांसद? जानें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रख लिया है. इसकी वजह हैं बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर. दरअसल, कनिका कपूर ने लखनऊ की जिस पार्टी में शिरकत की थी उसमें राजस्थान के झालावाड़-बारन से बीजेपी के सांसद दुष्यंत सिंह और उनकी मां वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थीं. इस पार्टी में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल हुए थे. उन्होंने भी कोरोना टेस्ट कराया है और रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में हैं.

डेरेक और संजय भी आइसोलेशन में

जब कनिका कपूर में COVID-19 संक्रमण की पुष्टि हुई तो, दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद को होम आइसोलेशन में रख लिया. ये दोनों लखनऊ की पार्टी में कनिका कपूर से मिले थे और साथ में फोटो भी क्लिक कराई थी. दुष्यंत सिंह इसके बाद संसद भवन परिसर पहुंचे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया. उनके साथ सदन में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन बैठे थे. उहोंने भी खुद को आइसोलेशन में रख लिया है.

Am on self-isolation and following all protocol, as I was sitting right next to MP Dushyant for two hours at a #Parliament meeting on March 18. #COVID19 pic.twitter.com/vX01w9o1D8

— Citizen Derek | নাগরিক ডেরেক (@derekobrienmp) March 20, 2020