Dry Day in UP: अगले दो दिन नहीं छलका पाएंगे जाम, 4 मई तक बंद रहेंगे शराब के ठेके, जानिए वजह

Dry Day In UP Due To UP Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव 2023 (UP Nikay Chunav 2023) को लेकर प्रदेश में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. 4 मई को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके चुनाव प्रचार का शोर 2 मई यानी आज शाम 6 बजे थम जाएगा. पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग होगी, वहां मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. जो वोटिंग पूरी हो जाने के बाद खुलेंगी.

यानी 2 मई शाम 4 बजे से 4 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा. इस दौरान शराब की सभी प्रकार की दुकानें, होटल, रेस्तरां और क्लब में शराब की बिक्री और वितरण करने वाले अन्य संस्थाओं को शराब बेचने और पेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. वहीं, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

किन-किन जिलों में होगी यूपी निकाय चुनाव के लिए पहले चरण में वोटिंग

यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को 37 जिलों में मतदान होगा. जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर शामिल है.

यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें

निकाय चुनाव के लिए 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है. यानी इसके 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री पर रोक लग जाएगी. जानकार के लिए बता दें कि ड्राई डे धार्मिक उत्सव, त्योहार या महापुरुषों की जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाश के दिन शराबबंदी रहती है. साथ ही अलग-अलग राज्यों में होने वाले चुनाव के मौकों पर

भी ड्राई डे रहता है.