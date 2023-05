UP Nikay Chunav 2023: बीजेपी ने अलीगढ़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरों पर खेला दांव, 2024 के पहले निकाय चुनाव में पसमांदा कार्ड की परीक्षा

Aligarh Nikay Chunav 2023: अलीगढ़/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav 2023 Dates) को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. गुरुवार को पहले चरण का मतदान (UP Nikay Chunav First Phase Voting) होना है. अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण में यानी 11 मई (Aligarh Nikay Chunav 2023 Voting Date) को मतदान होगा. इसके लिए 9 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा. अलीगढ़ में एक नगर निगम, दो नगर पालिकाएं व 15 नगर पंचायत पर चुनाव होना है.

अलीगढ़ नगर निगम में 90 वार्ड हैं. नगर निगम में 9,01,472 मतदाता अपना महापौर चुनेंगे. इस बार अलीगढ़ में बीजेपी ने सबसे ज्यादा मुसलमान चेहरों पर दांव लगाया है. 19 मुस्लिम समुदाय के पार्षद पद के प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसमें 15 पसमांदा समाज के प्रत्याशी बनाए गए हैं. शहर के जिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आज तक बीजेपी के झंडे, बैनर नहीं लगे, वहां मोदी-योगी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं. बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि वर्तमान में "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" वाली सरकार है

लोगों की सोच बदल रही है: बीजेपी प्रत्याशी सरफराज

बीजेपी प्रत्याशी सरफराज ने बताया कि वो वार्ड नंबर 46 से वह भाजपा के सभासद प्रत्याशी हैं. इस बार कई मुस्लिमों को टिकट मिला है. इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार हैं. मुस्लिम समेत हिंदू भाइयों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. पीएम मोदी का "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" लक्ष्य कामयाब होता नजर आ रहा है. लोगों की सोच बदल रही है. यह सोच का ही नतीजा है कि मुस्लिम भाई भाजपा में आए हैं और पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं.

अलीगढ़ में कमल के फूल की लहर: सभासद प्रत्याशी भूरा भारती

वहीं, वार्ड नंबर 51 से सभासद प्रत्याशी भूरा भारती ने बताया कि यह पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है. यहां पर कभी भाजपा के झंडे नहीं लगे, लेकिन आज यहां पर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं. इस बार भाजपा सरकार ने 19 मुसलमानों को टिकट दिया है. उनका दावा है कि बीजेपी के सभी मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो काम किए हैं, मुसलमान उसको देखकर जुड़ रहा है. यहां कमल के फूल की लहर है. चुनाव में पूरे मुस्लिम समाज का सहयोग मिल रहा है.

योगी-मोदी के लग रहे नारे

भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष इमरान ने जानकारी देते हुए कहा कि मुस्लिम बस्तियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे लग रहे हैं. मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर मोदी और योगी जी के साथ हैं. चूंकि हमारी सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया है. बीजेपी ने सभी समाज के लिए काम किया है. इतिहास में पहली बार अलीगढ़ में पसमांदा समाज को 15 सीटें दी हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है.

इमरान ने कहा कि हमारा संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक काम कर रहा है. सभी वार्डों में लगातार लोगों से हम जनसंपर्क कर रहे हैं. लोग समझ भी रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब से पीएम मोदी ने कमान संभाली है अपना देश बदल भी रहा है. चाहे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी योजनाएं हैं, सभी को उसका फायदा मिला है. सरकार की योजना का सबसे ज्यादा किसी को लाभ मिला है तो वह मुस्लिम समाज को मिला है.

