Positive News: 8 दिन के बच्चे ने दी कोरोना को मात, जिंदगी की शुरुआत जीत के साथ

गाजियाबाद: कोरोना वायरस (Coronavirus) ऐसा कहर बनकर टूटा कि पूरा देश अजीब-सी शांति में बैठ गया. इस शांति में अताह बैचेनी भरी हुई है. सोशल मीडिया से लेकर हर किस्म के प्लेटफॉर्म पर ज़िंदगी के जंग हार जाने की खबर इस बैचेनी को बढ़ा रही है. लेकिन इस गुप अंधेरे के बीच कुछ ऐसी भी खबरें भी सामने आ रही हैं, जो हौसला और उम्मीद की दीए से कम नहीं हैं. एक ऐसी ही खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई है. जहां एक नवजात ने कोरोना वायरस को पस्त कर अपने जीवन की शुरुआत जीत के साथ की.

8 दिन के बच्चे ने दी कोरोना वायरस को मात

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गाजियाबाद की एक महिला ने यशोदा हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया. जब महिला डिलिवरी के लिए हॉस्पिटल आई थी, तब वह कोरोना निगेटिव थी. लेकिन घर वापसी के समय वह संक्रमण का शिकार हो गई. महिला के साथ उसका 8 दिन का बच्चा भी संक्रमण का शिकार हो गया. बच्चे को वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. और उसने 15 दिन की जंग लड़कर कोरोना का मात दे दी.

A newborn baby from Ghaziabad beats COVID-19

“Mother was Covid(-ve) before delivery. After going home she has got infected. The 8-days-old baby also got the virus. Infant has now tested negative for COVID-19, we have discharged newborn after 15 days of treatment,” says Doctor. pic.twitter.com/uo4CRvza2N

— ANI (@ANI) April 30, 2021