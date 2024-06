Train Derail: प्रयागराज में पटरी से उतरी ट्रेन, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रास्ते में खड़ीं

Prayagraj Train Derailment: प्रयागराज में ट्रेन के पटरी से उतर जाने की घटना सामने आई है. इससे कई ट्रेनें रास्ते में खड़ी हो गईx. प्रयागराज में जॉनसनगंज क्रॉसिंग के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे हैं. इससे यात्रियों को भीषण उमस के बीच रास्ते में लंबा इंतजार करना पड़ा. नार्थ सेंट्रल के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि तीन वैगन मालगाड़ी के पटरी से उतरे हैं. लेकिन इससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. इससे अवरुद्ध रेल ट्रैक को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है. CPRO का कहना है कि ये मालगाड़ी गाजियाबाद से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर जा रही थी, तभी ये हादसा सामने आया. हालांकि रेल हादसे की वजह से कौन सी ट्रेनें रास्ते में रुकी हैं, इसकी जानकारी अभी मिलना बाकी है.

Prayagraj | "Three wagons of an empty goods train derailed at Prayagraj today. There was no loss of life or property in this incident. The rail route obstructed due to this incident is being cleared," says Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer, North Central… pic.twitter.com/Hn7eR3Rb9c

