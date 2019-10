वायरल हो रहे VIDEO पर बोले मेरठ SSP, 'मॉब लिंचिंग नहीं, सड़क हादसे में गई युवक की जान'

मेरठ: मेरठ (Meerut) में एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. आरोपी है कि सड़क हादसे के बाद भीड़ ने युवक की पीट-पीटकर हत्या (Murder) कर दी है. वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद मेरठ के एसएसपी अजय साहनी (Ajay Sahani, SSP Meerut) ने मॉब लींचिंग (Mob Lynching) से इनकार किया है. उन्होंने युवक के मौत की वजह सड़क दुर्घटना (Road Accident) को बताया.



Ajay Sahani, SSP Meerut: Four people on two motorbikes hit a youth in Partapur. As the villagers ran after them they tried to flee. But their bikes lost control and 2 among them fell in the sewer. In the incident one died. pic.twitter.com/szLVV9xgzK

मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि परतापुर में दो बाइक सवार 4 युवक तेजी से जा रहे थे. उन्होंने एक युवक को टक्कर मारी. जैसे ही ग्रामीण उनके पीछे दौड़े, उन्होंने भागने की कोशिश की. लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्होंने बाइक से कंट्रोल खो दिया और उनमें से 2 सीवर में गिर गए इस घटना में एक की मौत हो गई.

SSP Meerut: Case registered & 2 persons have been registered. The news of mob lynching is a rumour that is being spread on social media by some people against whom notice has been issued. Chowki in-charge has been suspended as he failed to take immediate action. https://t.co/blEduhF6Jv

— ANI UP (@ANINewsUP) October 14, 2019