अमरोहा के एक आर्टिस्ट ने गोल्डन बॉय Neeraj Chopra को ऐसे किया सम्मानित, चारकोल से बनाया भव्य पोर्ट्रेट

अमरोहा: Tokyo Olympics 2020 में भारत का सपना पूरा कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को 1.3 बिलियन लोगों को गर्व है. देश के हर नागरिक ने अपने तरीके से यह खुशी मनाई. 7 अगस्त 2020 की शाम हर ओर जश्न का माहौल था. कहीं पटाखे जलाकर उत्सव मनाया गया तो कहीं मिठाइयां बटीं. हजारों-लाखों लोगों ने सोशल मीडिया को जांबाज खिलाड़ी नीरज चोपड़ी की तस्वीरों से भर दिया और बधाइयों का सिलसिला जारी रहा...

Tokyo Olympics: गोल्ड मेडल जीतकर Neeraj Chopra ने रचा इतिहास, CM योगी ने अनोखे अंदाज में दी बधाई

दीवार पर चारकोल से बनाया पोर्ट्रेट

इसी बीच अमरोहा के एक आर्टिस्ट Zohaib Khan ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज का 6 फिट का पोर्ट्रेट बनाया. टोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए नीरज का सम्मान करते हुए आर्टिस्ट ने उनके पोर्ट्रेट पर मेहनत की. यह तस्वीर एक दीवार पर चारकोल से बनाई गई है. आप भी देखें...

An artist from Amroha creates a six feet long portrait of TokyoOlympics gold medalist javelin thrower Neeraj Chopra on wall using charcoal

"It is happy & historic moment for us. I want to congratulate him (Neeraj) for this achievement," said Zohaib Khan (07.09) pic.twitter.com/6XGgrKWawe

— ANI UP (ANINewsUP) August 7, 2021