बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब दूसरे विभागों के कर्मचारी आंदोलन पर उतारू, सरकार को दिया अल्टीमेटम

Central and State Govt Employees Protest For Old Pension Scheme: यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होते ही दूसरे विभागों के कर्मचारी प्रर्दशन की तैयारी में हैं. पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर मंगलवार को राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे.