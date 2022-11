Gold-Silver Price Today: सोना ने मारी छलांग तो चांदी पर ब्रेक, फटाफट देखें आज सोने-चांदी का रेट

Gold-Silver Rate Today in UP: आज यानी 18 नवंबर, शुक्रवार के लिए सोने चांदी के रेट (up gold silver price) जारी कर दिए गए हैं. आज सोने चांदी का दाम में बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में आइये जानते हैं देश और यूपी में सोना-चांदी का भाव (sone chandi ka bhav)