Happy Propose Day 2023: प्रपोज डे आज, इन मैसेजेस के जरिए करें इज़हार-ए-इश्क़, जिंदगी भर के लिए बन जाएगी बात

Happy Propose Day 2023: फरवरी (February) का महीना प्यार का महीना माना जाता है क्योंकि इसी महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे (Valentine's day) मनाया जाता है. वैलेंटाइन डे से पहले एक हफ्ते तक यानी 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच Valentine week मनाया जाता है. इस एक हफ्ते में लोग अलग-अलग तरीके से अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं. आज वेलेंटाइन वीक का दूसरा दिन यानी प्रप्रोज डे (Propose Day) है. आज के दिन लोग वैलेंटाइन कार्ड, फूल, चॉकलेट और गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात 'उसे' बताना चाहते हैं तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं. हम इस आर्टिकल में कुछ मैसेजेस और शायरी लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप सामने वाले को अपने दिल की बात कर सकते हैं.

1. फिजा में महकती शाम हो तुम,

प्यार में झलकता जाम हो तुम

सीने में छुपाये फिरते हैं हम यादें तुम्हारी

इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम

Happy Propose Day 2023

2. प्यार करना सीखा है, नफरतो की कोई जगह नहीं,

बस तू ही तू है इस दिल में, दूसरा कोई और नहीं!

Happy Propose Day 2023

3. मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना,

बस ये समझ लो, लफ्ज कम मोहब्बत ज्यादा है!

Happy Propose Day 2023

4. कब तक मैं छुपाऊं अपने दिल की बात,

तेरी हर एक अदा पर मुझे प्यार आता है!

Happy Propose Day

5. मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गयी,

कभी तुमसे दोस्ती थी, अब मोहब्बत बन गयी!

Happy Propose Day 2023

यह भी देखें- Jungkook Photos: BTS मेंबर जंगकुक हैं स्टाइल आइकन, यूं ही दीवाने नहीं हैं दुनिया भर के यूथ

6. Today, I want to open my heart and let you know that you mean the world to me. Your smile brightness my day. Happy Propose Day!

7. Love is not something you find. Love is something that finds you! I want to be with you until the sun falls from the sky. Happy Propose Day!

8. I make a promise for a lifetime, to never leave your hand throughout my life. Happy Propose Day, my love!

9. You are the one I wanted to find, to tell that I need you all my life, from this Day until the rest of my life. Happy Propose Day, Sweetheart!

10. What will happen if I stole your heart and you stole mine? Will that be okay with you? Happy Propose Day!!

यह भी पढ़ें- Valentine's day week: इन देशों में वेलेंटाइन डे मनाया तो होगी जेल, प्रेमी जोड़ों को सख्त सजा

WATCH- Rose Day: गुलाब लेने या देने से पहले जान लें, किस रंग के गुलाब का क्या होता मतलब