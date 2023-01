Baghpat News: UP Board Exam 2023 से पहले स्कूल का बड़ा कारनामा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दिखाया दिव्यांग

UP Board Exam 2023: बागपत/कुलदीप चौहान: यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट (UP Board 10th, 12th Exam 2023) की परीक्षा से पहले बागपत के एक स्कूल (Baghpat School News) का बड़ा कारनामा सामने आया है. यहां तत्कालीन प्रधानाचार्य की लापरवाही से 106 छात्र-छात्राओं को दिव्यांग दर्शाया गया है. इन सभी छात्र-छात्राओं में किसी को ब्लाइंड तो किसी को मूकबधिर बताया गया है. यह खुलासा परीक्षा के अनुक्रमांक सूची (UP Board Roll No.) से हुआ. जिसकी शिकायत वर्तमान प्रधानाचार्य ने बागपत डीआईओएस और संबंधित अधिकारियों से की है. इस लापरवाही के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला बागपत जनपद के थाना रमाला क्षेत्र अंतर्गत डीएवी इंटर कॉलेज किशनपुर बराल का है. यहां के प्रधानाचार्य छत्रपाल सिंह ने जब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आई छात्रों के अनुक्रमांक (Roll No) की सूची देखी तो दंग रह गए. लिस्ट में 106 छात्रों के अनुक्रमांक के आगे ब्लाइंड और डीफ लिखा हुआ था. यानी छात्र-छात्राओं के शारीरिक अंगों में कुछ कमियां हैं या यूं कह लें कि वह दिव्यांग हैं. इसके बाद जब प्रधानाचार्य ने इसकी जानकारी जुटाई तो वह इतनी बड़ी लापरवाही देख हैरान रह गए. उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत बागपत के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी.

पत्र लिख त्रुटि सुधार की मांग की

प्रधानाचार्य ने बकायदा पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से इन छात्र-छात्राओं के अनुक्रमांक के दौरान हुई त्रुटि को सुधारने की मांग की है. इतना ही नहीं वर्तमान प्रधानाचार्य के मुताबिक, यह लापरवाही तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा की गई है, जो निंदनीय है. फिलहाल इस कारनामे ने शिक्षक विभाग में हड़कंप मचा दिया है.

कब है यूपी बोर्ड परीक्षा?

आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, यूपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 16 फरवरी, 2023 से शुरू होंगी. हाईस्कूल की परीक्षाएं तीन मार्च और इंटरमीडिएट के एग्जाम चार मार्च को खत्म होंगे. इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगभग 58 लाख उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. जिनमें 10वीं के 31,16,458 छात्र और 12वीं के 27,50,871 छात्र रजिस्टर्ड हैं.

